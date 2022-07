Encontro internacional em Coimbra e Loulé propõe reflexão sobre arte contemporânea

O seminário vai decorrer a 30 de julho, em Coimbra, e a 06 de agosto, em Loulé, propondo "um novo formato de reflexão e partilha de conhecimento, que toma como ponto de partida 12 questões previamente formuladas por algumas das pensadoras e pensadores mais influentes no meio artístico, reunidos em Portugal a convite do programa PARTE", afirmou hoje a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"A mudança é possível?" é a questão que abre o programa no Convento São Francisco, em Coimbra.

Por aquele espaço cultural vão passar nomes como a diretora da Chisenshale Gallery (Inglaterra), Zoé Whitley, o curador em artes visuais do Walker Arte Center (Estados Unidos), Vincenzo de Bellis, a diretora do Kanal -- Centre Pompidou (Bélgica), Kasia Redzsiz, ou o curador de arte contemporânea internacional no Moderna Museet (Suécia) e Hendrik Folkerts, entre outros.

No programa, para além de conversas e palestras, haverá também performances e projetos dos artistas Fernanda Fragateiro, Filipa Bossuet, Gabriel Abrantes e Rita Natálio, realizando-se ainda um concerto de O Gajo, projeto do músico João Morais, que recorre à viola campaniça.

Em Coimbra, será também lançado o PARTE Book, "a primeira publicação-guia para o turismo de arte em Portugal", salientou a organização.

"O livro convida à redescoberta do país através dos museus, galerias, espaços independentes e eventos com programação de arte contemporânea e publica um conjunto de reflexões autorais e inéditas sobre a produção artística atual", salientou.

Já no Cineteatro Louletano, a 06 de agosto, participarão o diretor artístico da Haus der Kunst (Alemanha), Andrea Lissoni, a antiga curadora do Museum of Contemporary Art Santa Barbara (Estados Unidos), Abaseh Mirvali, a curadora do Contemporary Art Centre de Vílnius (Lituânia), Neringa Bumbliené) ou o curador do Museu Nacional de Arte Moderna do Centre Pompidou (França), Alain-Michaud.

Em Loulé, serão abordados temas como "solidariedade, colaboração e produção artística na criação de histórias e comunidades".

De acordo com a organização, o encontro, apesar de ser "impulsionado pela arte contemporânea", acaba por convocar "múltiplas esferas da cultura e do saber", querendo envolver "todas as pessoas com interesse em acompanhar a criação artística na sua relação com a transformação dos territórios e das sociedades".

O PARTE conta ainda com dois circuitos artísticos consecutivos de visita a vários espaços do país, contando com a curadoria de anfitriões convidados.

De 24 a 31 de julho, o percurso, entre o Norte e o Centro do país, é dirigido pelo diretor artístico do Hangar Biccoca da Fundação Pirelli (Itália), Vicente Todolí.

Já de 31 de julho a 07 de agosto, a antiga diretora do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, Isabel Carlos, percorre locais entre Lisboa e o Algarve.

O seminário internacional conta com os apoios das câmaras municipais de Coimbra e de Loulé.

Os bilhetes para o encontro podem ser adquiridos na página https://portugalartencounters.com/summit/parte-summit-22.

A maioria das sessões serão em língua inglesa, sem tradução simultânea.