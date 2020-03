Encontro internacional ONSeries Lisboa adiado para setembro

O evento estava marcado para os dias 28 e 29 de abril no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e será adiado para 28 e 29 de setembro.

Segundo a organização, a decisão, "acordada com todos os promotores e apoiantes do evento, foi tomada após acompanhar a situação internacional de expansão do Coronavirus (COVID-19)".

O "ONSeries Lisboa" é organizado pela empresa espanhola Inside Content, conta com o "alto patrocínio do Ministério da Cultura e da Câmara Municipal de Lisboa", e com apoio de várias entidades ligadas ao setor do cinema e audiovisual.

O encontro pretende ser uma plataforma para divulgar ficção portuguesa para televisão, seja de obras já finalizadas ou que estejam ainda em fase de angariação de financiamento.

"É uma montra para as séries televisivas à procura de comercialização e distribuição internacional; é ainda uma plataforma para a coprodução e para a monitorização de novos talentos", refere.

Entre os participantes estarão "compradores, operadores de `streaming`, coprodutores e imprensa de todo o mundo".

Estão previstas ainda sessões de apresentação de novos projetos (`pitching`), uma das quais especificamente para coproduções entre Portugal e Navarra (Espanha).

O número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu hoje para 112, e os casos suspeitos duplicaram para 1.308.

Dos 112 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, 107 estão internados.