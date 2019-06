Encontro nacional reúne mais de 70 malabaristas na Lousã

Lusa07 Jun, 2019, 14:21 | Cultura

"Já temos mais de 70 inscritos, mas podemos chegar aos 100, nunca sabemos", disse hoje à agência Lusa Detlef Shafft, da companhia Marimbondo, que organiza o programa no âmbito de um protocolo de colaboração com a Câmara Municipal da Lousã, no distrito de Coimbra.

O Encontro de Malabarismo "é como uma convenção" nacional destes artistas, a que se juntam alguns convidados de outros países, o que proporciona "uma partilha de novas experiências e a passagem do testemunho" aos mais jovens, acrescentou.

"Os espetáculos são a contrapartida do nosso encontro para a população", disse Detlef Shafft.

A iniciativa começa no dia 13, às 17:00, com uma receção dos participantes no Parque de Campismo, junto ao rio Ceira, zona onde está situado também o pavilhão do Rancho Folclórico Flores de Serpins, que acolhe a maioria das realizações, algumas com entrada livre.

"Porque as artes estão sempre em evolução -- e a multidisciplinaridade e a interação de expressões são uma tendência cada vez mais comum -- os profissionais reúnem-se com frequência para mostrar, partilhar e debater os seus novos feitos. É assim por essa Europa fora, em países como a Espanha, a França, a Alemanha e a Inglaterra", salienta a companhia Marimbondo numa nota enviada à Lusa.

No dia 14, das 22:00 às 00:00, decorre um "Open Stage", com a participação de malabaristas previamente inscritos, a que se segue a atuação da banda Trio Alcatifa.

No dia 15, às 11:00, o argentino Juanillo Abalon, malabarista e palhaço, atua no Mercado Municipal da Lousã.

A gala do festival está marcada para as 21:30 desse dia, novamente em Serpins, onde decorre às 00:00 "uma iniciativa só para malabaristas", intitulada "Renegade".

O encontro encerra no dia 16, com jogos circenses (gincanas, corridas, chuvas de objetos e equilíbrios), das 12:00 às 13:30, na Praia Fluvial de Serpins.

Nos dias 14 e 15, a sede do Rancho Folclórico acolhe ateliês em diversas áreas das artes circenses.

Esta é a terceira vez que o Encontro Português de Malabarismo se realiza em Serpins, freguesia do município da Lousã, depois de as anteriores edições terem decorrido em Lisboa, Oeiras, Albergaria-a-Velha, Góis e Lousã.

A Marimbondo tem um acordo de parceria firmado com a Câmara da Lousã, presidida por Luís Antunes, que vincula a companhia à organização dos festivais anuais de malabaristas e de marionetas no concelho, bem como à gestão e realização de atividades regulares no Museu do Circo Momo, inaugurado este ano, reutilizando a antiga Escola Primária da freguesia de Foz de Arouce.