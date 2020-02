Encontros do DeVIR e Festival Ventanias dança, teatro ou música ao Algarve

Anabela Afonso é comissária deste programa de apoio à realização de atividades culturais fora da época alta do turismo no Algarve, e afirmou que, a 13 de março, tem início a 6.ª edição do Festival Encontros DeVIR, que passa por Faro, Loulé e Lagos com atividades "na área da dança contemporânea", tem "como temática a ideia de `Resgate`" e vai contar com um ciclo dedicado à coreógrafa Pina Bausch.

A segunda edição do Festival Ventanias tem início a 14 de março, com espetáculos de circo contemporâneo, artes visuais, teatro, dança e gastronomia, que poderão ser vistos em cidades como Lagos, Portimão, Vila do Bispo ou Lagoa e procuram incentivar a "reflexão" em temas ligados ao Ambiente, como a falta de água devido à seca que afeta o Algarve, disse ainda Anabela Afonso à agência Lusa.

A comissária explicou que o Encontros do DeVIR "decorre nas cidades de Faro, Loulé e Lagos" sob a temática do "Resgate" e conta com "workshops, espetáculos de dança, mas também encontros e conferências", procurando fazer "a ligação" entre Cultura e as Artes e a forma como elas podem "ser áreas de intervenção em termos de cidadania".

"Esta ideia de `resgate` pode ser o resgate de memória, mas também o resgate na ideia de trabalhar temáticas que estão agora muito na ordem do dia, como as alterações climáticas ou as migrações", afirmou, exemplificando que o ciclo Pina Bausch é também "um resgate daquilo que foi o seu trabalho em termos de património na dança e nas artes".

O Encontros do DeVIR, que se prolongam até maio, arrancam em Faro com "duas versões da Sagração da Primavera de Stravinsky", uma ("Le Sacre du Printemps", em francês) do coreógrafo francês Xavier Le Roy, "recebida com enorme êxito" em festivais europeus, e outra ("La Consagración de la Primavera, em espanhol") do espanhol Roger Bernat, na qual os espetadores são "guiados pelas indicações que lhes são transmitidas através de auscultadores individuais" e "se convertem também em intérpretes", adiantou a organização.

Loulé recebe a 14 de março Roger Benat e "o Ciclo Pina Bausch", que a organização classifica como "uma pequena homenagem a uma das maiores coreógrafas e bailarinas do século XX" e inclui, segundo Anabela Afonso, "algumas peças suas emblemáticas" e "vídeos em torno das suas obras".

"Depois temos o Festival Ventanias [14 a 22 março], que é um festival que acontece sobretudo na rua, com muitas atividades também em torno do teatro, da dança, da técnica de `clown`, mas também subordinado a temas que estão nesta altura em cima da mesa", antecipou a comissária.

"The Invisible March" é um espetáculo previsto para o primeiro do dia do Ventanias e representa "um percurso performativo em forma de manifesto artístico sobre a poluição dos oceanos", mas os interessados podem também assistir a "Atempo, um espetáculo de circo contemporâneo que mistura acrobacias de forças combinadas, de dança e de teatro físico", ou a "Windy, uma instalação de arte pública, de reflexão ecológica, com paisagem sonora", sinalizou a organização.

O festival inclui também, a 22 de março, em Lagoa, "a estreia da Sinfonia n.º 7 de Jorge Salgueiro, `Ritual de Evocação dos Elementos`, interpretada por uma orquestra de formação sinfónica e músicos selecionados através de `open call`", e "a performance O Grande Embrulho", com "dança, música e manipulação de objetos" e com "uma forte mensagem ecológica", destacou a mesma fonte.