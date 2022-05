"Encruzilhada" em Faro

"Encruzilhada" sobe hoje ao palco do Teatro das Figuras, em Faro. É uma "instalação perfomática" que mostra histórias de mulheres invisíveis e silenciadas que vivem à margem da sociedade. A Antena1 falou com a criadora e intérprete deste espetáculo integrado no Motus - Festival Internacional de Performance Arte de Faro.