Enóphilo Wine Fest estreia-se em Braga com mais de 200 vinhos de 30 produtores

Em comunicado, a organização do Enóphilo Wine Fest revela hoje que o evento estreia "uma nova localização" -- Braga -- depois de dois anos de interregno devido à pandemia da covid-19.

O quinto aniversário do evento vai decorrer no dia 28 de maio, entre as 14:30 e as 20:00, no Vila Galé Collection Braga e deverá juntar mais de 200 vinhos de mais de 30 produtores de pequena e média dimensão das principais regiões vitivinícolas do país.

O Enóphilo Wine Fest, criado para "surpreender enófilos, amadores e profissionais", vai levar à cidade dos arcebispos, "alguns dos melhores vinhos nacionais", entre clássicos e algumas novidades.

Citado no comunicado, Luís Gradíssimo, responsável pelo evento, salienta que levá-lo além de Lisboa, Porto e Coimbra "era há muito uma ambição".

"São cinco anos de um festival que já se afirmou no panorama vínico e cultural nacional, celebrados há poucas semanas com uma das mais participadas edições de sempre em Lisboa -- perto de um milhar de visitantes --, e que levamos agora a Braga com grande entusiasmo", afirma o responsável, dizendo esperar ao público que conhece a iniciativa, se possam juntar públicos novos.

Os bilhetes para o Enóphilo Wine Fest tem um custo de 15 euros e estão disponíveis na plataforma `online` da `Ticketline` e noutros pontos de venda.

Criado em 2015 sob a designação de LX Wine Fest e com o propósito de juntar produtores, enófilos e profissionais do setor, o evento "rapidamente se alargou a outras geografias", tendo-se estreado em 2016 no Porto enquanto Wine Fest by Wine Club Portugal e passados dois anos em Coimbra sob a denominação de Enóphilo Wine Fest.

Desde essa data, o evento mantém presença nas três cidades (Lisboa, Porto e Coimbra), estreando-se este ano em Braga.