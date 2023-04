Equipa Balnear de Matosinhos salvou mais de 40 banhistas nos últimos 15 dias

A equipa do Sistema de Salvamento Balnear de Matosinhos, no distrito do Porto, resgatou do mar mais de 40 banhistas nos últimos 15 dias, revelou hoje a vereadora da Proteção Civil da Câmara Municipal de Matosinhos.