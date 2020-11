Equipamentos culturais nos 121 concelhos de risco encerram às 22h30

A Resolução do Conselho de Ministros retoma ainda as orientações da Direção-Geral da Saúde para estes espaços.



E obrigatória a higienização das instalações, o distanciamento físico, o uso de máscara, a limitação do número de pessoas e a criação de sentidos de entrada e saída dos recintos.