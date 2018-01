ERC aprecia queixas sobre violação dos direitos da criança em novo programa da SIC

Lusa15 Jan, 2018, 18:43 | Cultura

"A ERC confirma a entrada de participações/preocupações subscritas por diferentes cidadãos visando o programa `Supernanny` emitido na SIC, a 14 de janeiro de 2018 [domingo]", informa o regulador dos `media` em comunicado.

Não apontando o número total de queixas, esta entidade indica que "os textos versam essencialmente sobre uma alegada violação de direitos fundamentais e serão oportunamente apreciados pelo Conselho Regulador da ERC".

Presente num total de 15 países, o programa `Supernanny`, que estreou no domingo na SIC, retrata casos de crianças indisciplinadas, para as quais uma ama -- no formato português, é a psicóloga Teresa Paula Marques -- propõe soluções para pais e educadores.

"Criar uma criança é um verdadeiro desafio para os pais [...], mas se os seus filhos lhe tiram o sono, se têm sempre resposta na ponta da língua, se as birras lhe dão vontade de fugir ou se tem em casa adolescentes zangados com o mundo e já não sabe o que fazer, está na altura de aceitar este desafio", refere a estação televisiva, na apresentação do programa na sua página da internet.