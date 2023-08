Eric Lartigau propõe um filme sobre o Verão e as férias passadas em família

Imagem de divulgação

Durante o Rendez-vous do Cinema Francês, o realizador Eric Lartigau revela à jornalista da Antena1, Margarida Vaz que o filme se inspira nas memórias de infância e que transporta a história do livro para o universo francês.



O filme "Finalmente o Verão" junta o ator mexicano Gael García Bernal e a atriz francesa Marina Fois e é a estreia no cinema da jovem Rose Pou-Pellicer. O ator português Hugo Fernandes também integra o elenco.



Eric Lartigau é o realizador do filme "Família Bélier", a história que inspirou a longa-metragem norte-americana Coda que ganhou Óscar de melhor filme em 2022.