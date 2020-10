Escola da Noite regressa ao dramaturgo Matéi Visniec com peça sobre a guerra

Depois de ter apresentado "Palhaço velho, precisa-se", em setembro, a Escola da Noite regressa a cena com outra peça de Matéi Visniec, dramaturgo romeno a viver em França, anunciou hoje a companhia de Coimbra, em comunicado de imprensa enviado à agência Lusa.

"A mulher como campo de batalha", encenada por Sofia Lobo, foi escrita em 1996 e é "um pujante retrato da guerra e da forma particular como as mulheres são vítimas diretas e indiretas da barbárie, nesta e em outras guerras", lê-se na apresentação da obra.

Segundo a companhia de teatro, a história fala de uma relação entre Dorra, vítima de violação durante a guerra da Bósnia, e uma psicanalista norte-americana, que conhece já fora do seu país.

"As memórias de cada uma convocam-nos para uma reflexão sobre os nacionalismos, a xenofobia, a violência extrema e `os clichês, os lugares-comuns e as maldades` que demasiadas vezes marcam a relação dos indivíduos com `o outro`", salientou.

Após a estreia, que se realiza a 29 de outubro, com récitas até 1 de novembro, esta peça vai cumprir uma temporada no Teatro da Cerca de São Bernardo, intercalada com outros espetáculos, até 6 de dezembro.

"Depois de Gil Vicente, Abel Neves e Tchékhov, e a par de Lorca, Beckett ou Javier Tomeo, o dramaturgo romeno, nascido em 1956, torna-se assim num dos autores mais representados pela companhia, seis anos após a estreia de `Da sensação de elasticidade quando se marcha sobre cadáveres`", afirmou a Escola da Noite.

Para a Escola da Noite, as três peças de Visniec até agora trabalhadas pela companhia evidenciam "a diversidade da obra do autor", seja em relação aos temas, forma ou dimensão.

"Em toda a obra de Visniec, contudo, é possível encontrar reflexos do que o próprio chama uma "atitude engajada", isto é, uma necessidade de falar, através do teatro e dos seus códigos, dos mundos em que vivemos", realçou a Escola da Noite.