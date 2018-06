Escola das Artes da Católica do Porto com semana gratuita dedicada ao cinema

Lusa18 Jun, 2018, 11:56 | Cultura

A "Summer School on Cinematic Art" arranca hoje e decorre até sábado com um programa aberto ao público, decorrendo ainda em vários espaços da cidade do Porto, do auditório da escola ao Cinema Passos Manuel, à Biblioteca Municipal Almeida Garrett ou a Serralves, com um conjunto de projeções de filmes, debates e exposições.

A iniciativa marca o regresso a Portugal do realizador tailandês Apichatpong Weerasethakul, dois anos depois da sua participação no Festival Temps d'Images, e de ter concebido uma exposição para o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa.

Hoje, a reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Capeloa Gil, abre o programa com uma aula sobre "cinema e o inconsciente tecnológico", num dia que terá ainda uma projeção de "El Dorado XXI", filme documental de Salomé Lamas, na Escola das Artes.

A realizadora portuguesa inaugura ainda a exposição "Autorretrato", projeto final da residência artística que levou a cabo na Católica do Porto e ancorada numa experiência de filmagem na Transnístria, território que contém uma república autoproclamada, não reconhecida pelas Nações Unidas, em conflito com a Moldávia desde a dissolução da União Soviética.

No Cinema Passos Manuel, João Salaviza apresenta "Montanha", primeira longa-metragem do realizador, pelas 21h30 de terça-feira, com Filipa César a mostrar, à mesma hora, em Serralves, o documentário "Spell Reel", em que regressa a imagens de arquivo da guerra da independência da Guiné-Bissau, para explorar a sua influência na criação e no legado da história do país.

A projeção do filme, que estará em exibição a partir e quinta-feira, no Cinema Ideal, em Lisboa, será seguida de conversa entre a realizadora e a historiadora de arte austríaca Sabeth Buchmann.

Na quinta-feira, o cineasta tailandês Apichatpong Weerasethakul apresenta, na Biblioteca Almeida Garrett, o filme "Tio Boonmee Que se Lembra das Suas Vidas Anteriores" (2010), com que venceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes.

Weerasethakul inaugura, na sexta-feira, a exposição "The Serenity of Madness", uma mostra de curtas-metragens experimentais e instalações vídeo, bem como fotografias, 'sketches' e materiais de arquivo, que podem ser vistos no Núcleo de Arte da Oliva, em São João da Madeira.

O realizador, que considera "muito belo" o cinema de Manoel de Oliveira e de Pedro Costa, esteve em Portugal em 2016, para as estreias nacionais de "Cemitério do Esplendor", o filme, e do espetáculo que o prolonga em palco, "Feever Room", apresentado no âmbito do festival Temps d'Images, tendo ainda concebido a exposição "Liquid Skin", para a casa das caldeiras da antiga Central Tejo, do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia.

O especialista norte-americano Haden Guest, diretor do Harvard Film Archive e colaborador da Film Comment, orientar uma conferência, pelas 11h00 de terça-feira, na Escola das Artes, sobre "Metamorfoses: Género, História e o Enigma do Desejo nos filmes de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata".

No último dia, os dois realizadores apresentam "A Última Vez que Vi Macau", juntando-se após a sessão a Haden Guest, para discutir a obra, numa projeção marcada para o auditório da Escola das Artes.