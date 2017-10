Escola Portuguesa de Moçambique lança livro inspirado em vida de músico

Lusa26 Out, 2017, 08:09 | Cultura

"A história do João Gala-Gala" narra a aventura de um rapaz que viaja do campo para a cidade e "recolhe sons e harmonias com que mais tarde vai compor as suas canções", anunciou a instituição de ensino.

O livro será o 13.º lançamento da coleção infantojuvenil da Escola Portuguesa de Moçambique, através do Centro de Ensino e Língua Portuguesa.

Na sessão de apresentação do livro, a decorrer no Centro Cultural Português, a história será dramatizada por alunos da Escola Completa Unidade 23, sob a coordenação da Associação Iverca, ambas com sede na capital moçambicana.

O livro é uma ficção assinada pelo próprio músico juntamente com o escritor Pedro Lopes e inclui ilustrações de Luís Cardoso.

Chico António nasceu em 1958, foi pastor antes de aprender trompete e solfejo e fez parte dos grupos RM e Orquestra Star de Moçambique.