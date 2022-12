Escolha de Évora como Capital Europeia da Cultura está ligada a trabalho da CDU, diz o PCP

Em comunicado hoje divulgado, a Comissão Nacional do PCP para as questões da cultura "saúda a Câmara Municipal de Évora, os seus eleitos, bem como todos os que tornaram possível a vitória da candidatura de Évora a CEC em 2027, nomeadamente a Comissão Executiva da Candidatura e a Equipa de Missão".

O PCP considera que a candidatura vencedora foi "elaborada a pensar no concelho e na região, nas suas gentes e na cultura que caracteriza o Alentejo, com uma ligação profunda às raízes, à história e ao quotidiano da vida".

"Por esse facto, teve uma adesão crescente das instituições e das mais diversas expressões culturais, assim como o apoio de organizações internacionais, nomeadamente da Organização das Cidades Património Mundial, de que fazem parte 350 cidades em todo o mundo", lê-se no comunicado.

Na ótica do partido, a escolha de Évora como CEC está "intrinsecamente ligada ao trabalho realizado pela Coligação Democrática Unitária (CDU) ao longo de dezenas de anos, nomeadamente no plano cultural".

"Uma intervenção de grande qualidade que já em 1986 contribuiu decisivamente para que a UNESCO classificasse Évora Património Mundial da Humanidade", defende o partido.

O PCP lamenta que esse trabalho "nem sempre" tenha sido "acompanhado ao mesmo nível pelo sucessivos governos, mais preocupados num processo de desvalorização da cultura, que os recentes resultados do concurso de apoio Artes confirmam".

"Évora e a sua Câmara Municipal dão, de novo, expressão viva e concreta ao projeto que a Constituição da República consagra -- a cultura como componente central da democracia -- elemento indissociável de um povo e de um País culto, avançado, soberano e desenvolvido", conclui o comunicado.

A Câmara Municipal de Évora é presidida pelo autarca comunista Carlos Pinto de Sá, que está no seu terceiro e último mandato e que lidera um executivo camarário composto por dois eleitos da CDU, dois do PS, dois da coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM e uma vereadora do MCE.

Évora será Capital Europeia da Cultura em 2027, juntamente com Liepaja, na Letónia, foi anunciado na quinta-feira, numa conferência de imprensa em Lisboa, no Centro Cultural de Belém (CCB).

Com o conceito do "vagar", expressão tipicamente alentejana, a candidatura da cidade alentejana foi a vencedora de um lote de quatro finalistas, do qual também faziam parte Aveiro, Braga e Ponta Delgada.

Évora terá uma dotação financeira de 29 milhões de euros, dos quais 15 milhões serão de financiamento nacional, 10 milhões de fundos europeus, através do Programa Operacional do Alentejo, e quatro milhões do Turismo de Portugal, sujeitos a candidatura, explicou o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.

A candidatura a CEC foi promovida pela Comissão Executiva Évora 2027, liderada pela Câmara de Évora.

Esta comissão executiva é ainda constituída pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, Universidade de Évora, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Turismo do Alentejo -- ERT, Fundação Eugénio de Almeida e Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo.

A candidatura tem também o apoio das quatro comunidades intermunicipais do Alentejo, que representam os 47 municípios da região.