Escolha do Nobel da Literatura 2021 prova que literatura está de boa saúde reage Wole Soyinka

Numa reação ao anúncio de hoje da Academia Sueca, Wole Soyinka manifestou alegria pela atribuição do galardão a Gurnah, afirmando que é um sinal de que as artes, em particular a literatura, "são uma bandeira que resiste acima das realidades deprimentes", num "continente em permanente construção".

"Que a tribo cresça!", exclamou Soyinka, Nobel da Literatura em 1986, citado hoje pela Associated Press.

Abdulrazak Gurnah, que nasceu em 1948 em Zanzibar, na Tanzânia, e vive desde a adolescência no Reino Unido, é o primeiro autor negro africano a ser reconhecido pela Academia Sueca em mais de trinta anos, depois do nigeriano Wole Soyinka.

Ao longo da sua carreira literária, publicou dez romances e uma série de contos, dedicando todo o seu trabalho aos legados do colonialismo, exílio e dos refugiados, temas que refletem a sua própria experiência de vida.

No entender do comité sueco, a obra literária de Abdulrazak Gurnah é um "retrato vívido e preciso de uma outra África, numa região marcada pela escravatura e por diferentes formas de repressão de vários regimes e poderes colonialistas: português, indiano, árabe, alemão e britânico".

Em Zanzibar, onde ainda vivem familiares de Gurnah, a notícia da atribuição do Nobel de Literatura foi recebida com alegria, embora só os habitantes mais velhos se lembrem do escritor e poucos tenham lido alguma das suas obras, já que são difíceis de encontrar, como conta o ministro da Educação, Simai Mohammed Said, à Associated Press.

Ainda assim, o ministro, cuja mulher é sobrinha do laureado, considera que Gurnah é "um filho de Zanzibar que trouxe muito orgulho" à ilha.