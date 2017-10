Escritaria em Penafiel assinala décima edição e recorda autores já homenageados

Lusa19 Out, 2017, 16:52 | Cultura

O presidente da Câmara de Penafiel, Antonino Sousa, explicou hoje à agência Lusa que esta exposição pretende vincar o "caráter muito especial" desta edição, por ser a décima, além de constituir uma homenagem renovada a cada um dos autores portugueses que tiveram o seu nome associado ao festival.

Quem, por estes dias, visitar o museu municipal daquela cidade do distrito do Porto poderá recordar a arte pública que foi preparada, em cada uma das nove edições já realizadas, para homenagear Urbano Tavares Rodrigues, José Saramago, Agustina Bessa-Luís, Mia Couto, António Lobo Antunes, Mário de Carvalho, Lídia Jorge, Mário Cláudio e Alice Vieira.

De acordo com o autarca, aquela apresentação comporta fotografias e objetos que muitos visitantes do festival literário têm colecionado desde 2008 e poderá ser, também, o primeiro passo para, no futuro, passar a fazer parte do espólio permanente do museu da cidade.

Esta edição, que arranca sexta-feira e termina no domingo, previu ainda Antonino Sousa, deverá atrair uma atenção reforçada, porque homenageia um autor com notoriedade no país - disse, referindo-se ao jornalista Miguel Sousa Tavares, o autor deste ano.

"Há um grande entusiasmo e um grande interesse em torno desta edição", indicou.

O certame integra uma feira do livro, no centro histórico, onde os visitantes podem encontrar e adquirir, entre outros, exemplares das obras de cada um dos escritores já homenageados.

Nesta edição será exibido um documentário que recorda o Escritaria desde o primeiro ano.

Também como acontece desde a primeira edição, a cidade enche-se de objetos que homenageiam o escritor convidado, Miguel Sousa Tavares, que soma cerca de duas décadas de carreira e 16 livros editados.

Até domingo, o programa está recheado de animação musical, teatral e momentos de leitura nas ruas do centro histórico e no museu, envolvendo a comunidade local, além do lançamento de livros e das conferências sobre o autor, no auditório do museu, para as quais foram convidadas personalidades do panorama literário nacional.

Como ocorre desde o primeiro ano, será inaugurada uma peça escultórica alusiva ao protagonista deste ano, e exibida uma frase sua, colocada numa das ruas da cidade, para perdurar no tempo.

O presidente do município, Antonino Sousa, diz que o Escritaria é já uma marca de Penafiel, recordando que começou em 2008 como "um projeto muito arrojado", mas que, face ao sucesso alcançado nas sucessivas edições, está "perfeitamente consolidada no contexto local e nacional".