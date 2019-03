Escritor e historiador Paulo Varela Gomes homenageado em Lisboa

Lusa26 Mar, 2019, 13:34 | Cultura

Esta sessão encerra um ciclo de quatro conferências promovidas pela Associação Portuguesa de Historiadores da Arte (APHA), dedicadas ao legado académico, crítico, historiográfico e literário do autor.

Prevista para as 18:00, a sessão no museu contará com a presença de Raquel Henriques da Silva, Miguel Fiqueira de Faria, António Filipe Pimentel, Alexandra Markl e Joaquim Oliveira Caetano.

Paulo Varela Gomes nasceu em Lisboa, em 28 de outubro de 1952, e morreu em Podentes, concelho de Penela, em 30 de abril de 2016, aos 63 anos, depois de uma destacada carreira como professor universitário, historiador de arte e de arquitetura, crítico e escritor.

Colaborou regularmente com jornais e revistas, da especialidade e generalistas, tendo-se tornado conhecido do grande público também pela apresentação e coautoria do documentário televisivo "O Mundo de Cá", sobre a presença portuguesa no oriente.

Foi distinguido, a título póstumo, com o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, pela obra "Era uma vez em Goa".

O processo de descoberta e consequente vivência com o cancro foi relatado pelo autor no texto "Morrer é mais difícil do que parece", incluído em 2015 na revista Granta, e amplamente divulgado na Internet.

Entre o diagnóstico e o momento da escrita do texto na Granta, Varela Gomes publicou três romances - entre os quais "Hotel", com o qual venceu o prémio PEN Narrativa em 2015 -, uma coletânea de colunas para jornais e terminou mais um romance e um livro de contos.

Paulo Varela Gomes foi ainda representante da Fundação Oriente em Goa, de 1996 a 1998 e, mais tarde, entre 2007 e 2009.

O ciclo de homenagem centra-se na abordagem do perfil intelectual que Paulo Varela Gomes apresentou ao longo do seu percurso profissional, e consiste em quatro sessões públicas sobre alguns temas essenciais do trabalho do homenageado: a História da arquitetura, o oriente, a literatura e a pintura.