Escritor irlandês Mike McCormack vence Prémio Literário de Dublin 2018

Mike McCormack sucede ao escritor angolano José Eduardo Agualusa, vencedor da edição do ano passado do prémio, com a tradução inglesa de "Teoria Geral do Esquecimento" ("A General Theory of Oblivionno").

O júri considerou a obra de McCormack "formalmente ambiciosa, estilisticamente audaz, linguisticamente espirituosa", fazendo de "Solar Bones" "um romance de extraordinário alcance".

"Solar Bones" é o retrato de um homem, no momento em que o seu mundo se desmorona, contada ao longo de um único e ininterrupto parágrafo, a que o júri reconheceu "um ritmo maravilhosamente fluido".

Patrocinado pelo concelho municipal de Dublin, o prémio tem o valor de cem mil euros - o mais alto atribuído e uma só obra publicada em língua inglesa - e tem por objetivo distinguir anualmente uma novela escrita em inglês ou traduzida para inglês.

A lista de finalistas da edição deste ano também incluiu "Human Acts", da sul-coreana Han Kang, "The Unseen", do norueguês Roy Jacobsen, "The Lesser Bohemians", da irlandesa Eimear McBride, "The Woman Next Door", da sul-africana Yewande Omotoso, "My Name is Lucy Barton", da norte-americana Elizabeth Strout, "Ladivine", da francesa Marie Ndiaye, "Distant Light", do italiano Antonio Moresco, "The Transmigration of Bodies", do espanhol Yuri Herrera, e "Baba Dunja`s Last Love", da alemã Alina Bronsky.

Os escritores Javier Marías, Herta Muller, Orhan Pamuk, Juan Gabriel Vásquez estão entre os vencedores do prémio, em edições anteriores. José Saramago, com a tradução inglesa de "O Evangelho Segundo Jesus Cristo", e Lídia Jorge, com "O Grande Voo do Pardal" foram finalistas do prémio, em edições anteriores.