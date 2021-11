Escritor Mário de Carvalho com a Grã-Cruz da Ordem do Infante

O Presidente da República afirmou que “é a condecoração a uma obra e uma vida”.“São 40 anos de dedicação à literatura, de reinvenção da literatura, de tornar a literatura próxima das pessoas e tornar a literatura uma realidade viva”, salientou.

Marcelo Rebelo de Sousa apontou também que Mário de Carvalho “teve uma vida intensíssima, lutou na política, lutou durante a ditadura, lutou pela afirmação da democracia e manteve uma vontade de acreditar que transmitiu em 30 obras, até agora, aos seus leitores, leitores fiéis porque o entendem, porque ele fala do quotidiano, do dia a dia, mas também do fantástico, do que as pessoas sonham para além do dia a dia”.





A Ordem do Infante D. Henrique destina-se a distinguir quem tenha “prestado serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores”, de acordo com o portal das ordens honoríficas portuguesas.