Escritor Mário de Carvalho condecorado pelo Presidente da República

O escritor Mário de Carvalho foi condecorado com a Grã Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. Uma homenagem que decorreu na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no âmbito da comemoração dos 40 anos de atividade literária do autor.