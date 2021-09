Escritora Isabela Figueiredo passa a nova fase de finalistas do Prémio Femina Estrangeiro

Os jurados deste prémio literário revelaram na quarta-feira a segunda lista de candidatos ao prémio: dos desasseis autores estrangeiros escolhidos na primeira seleção, passaram onze, entre os quais Isabela Figueiredo, a única escritora em língua portuguesa selecionada, com o livro "Carnet de mémoires coloniales", traduzido por Myriam Benarroch e Nathalie Meyroune.

Lançado em 2009 pela editora Angelus Novus e revisto e reeditado em 2015, pela Editorial Caminho, o "Caderno de Memórias Coloniais" foi editado em França pelas Editions Chandeigne.

O livro aborda o passado colonial de Portugal e a visão que a autora tem do pai, um eletricista português radicado em Moçambique, que despreza e explora os nativos.

Pelos olhos de Isabela Figueiredo, que nasceu naquele país em 1963 e teve que se mudar para Portugal nos anos 1970, durante o contexto da descolonização, o "melhor" ficava para os brancos, desde as praias aos eventos, passando pelas oportunidades.

O texto mistura memória, ensaio, observação pessoal e ficção, e nasceu originalmente no blogue da autora, "Mundo Perfeito", relatando a violência dos brancos sobre os negros, o racismo, a exclusão, os trabalhos subalternos e mal pagos.

Os outros nomeados ao Prémio Femina Estrangeiro são Ahmet Altan, com "Madame Hayat", Najwa Barakat, com "Monsieur N.", Jan Carson, por "Les lanceurs de feu", Lucy Fricke, com "Les occasions manquées", e Gouzel Iakhina, com "Les enfants de la Volga".

Completam a lista Daniel Loedel, e o seu "Hadès, argentine", Ariel Magnus, pelo romance "Eichmann à Buenos Aires", Joyce Maynard, com "Où vivaient les gens heureux", Leonardo Padura, com "Poussière dans le vent", e Natasha Trethewey, por "Memorial drive: mémoires d`une file".

O livro "Caderno de Memórias Coloniais" e o posterior romance "A Gorda" estão já publicados no Brasil, pela editora Todavia, e na Alemanha, pela editora Weidle.

"O Caderno de Memórias Coloniais" está ainda publicado em Espanha, pela editora Libros del Asteroide, em Itália, pela Edizzioni del Urogallo e, na Colômbia, pelas Ediciones Uniandes.

Estão ainda assinados contratos para a edição, em Espanha, de "A Gorda" e para a edição na Eslovénia do "Caderno de Memórias Coloniais".