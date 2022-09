Escritora Patrícia Portela recebe Bolsa de Residência Literária em Madrid

De acordo com a Embaixada de Portugal em Madrid, num comunicado hoje divulgado, "Patrícia Portela será a autora residente em Espanha, no âmbito II Bolsa de Residência Literária em Madrid".

"Em Madrid, trabalhará num livro que tem como ponto de partida o quadro `El 3 de mayo en Madrid` ou Los `fusilamientos` de Goya", refere a embaixada, acrescentando que "o trabalho de preparação desta obra será desenvolvido em colaboração com o Museu do Prado".

Autora de vários romances e novelas, como "Para Cima e não para Norte" (2008), "Banquete" (2012) e "Dias úteis" (2017), Patrícia Portela editou no ano passado "Hífen", obra finalista do Prémio Correntes d´Escrita.

A também autora de performances "tem vindo a explorar um trabalho artístico transdisciplinar, sendo reconhecida pelo ecletismo da sua obra".

Patrícia Portela criou espetáculos como "Flatland, Wasteband", "Por Amor" e "Parasomnia".

No início deste ano, Patrícia Portela deixou a direção artística do Teatro Viriato, em Viseu, lugar que ocupava desde 01 de março de 2020.

A Bolsa de Residência Literária em Madrid consiste na estadia de um autor ou uma autora portuguesa durante o período mínimo de um e máximo de dois meses na capital espanhola, tendo durante esta permanência a oportunidade de trabalhar num "novo projeto literário".

Segundo o regulamento do concurso, com a atribuição da bolsa, a Embaixada de Portugal em Espanha pretende "valorizar a realização de trabalhos de criação artística, neste caso literária, fomentando a sua dimensão internacional".

Por outro lado, o autor ou a autora escolhida compromete-se a permanecer no espaço que lhe for atribuído durante o decorrer da bolsa e também a trabalhar exclusivamente no projeto de criação literária associado.

A Bolsa de Residência Literária em Madrid replica uma iniciativa idêntica que foi iniciada em Berlim, em 2016, e que se enquadra no programa de divulgação internacional do conjunto de iniciativas coordenadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Cultura.

Patrícia Portela foi a autora residente, na primeira edição desta residência literária na capital alemã, da qual resultou o seu o livro "Dias Úteis".