Escritoras Edna O`Brien e Zeruya Shalev premiadas no Reino Unido e na Suíça

O romance "Dor", publicado este ano em Portugal pela chancela Elsinore, daquele grupo editorial, valeu à israelita Zeruya Shalev o Prémio Jan Michalski, atribuído pela fundação suíça para a Escita e a Literatura, dedicada à memória do fundador das Éditions Noir sur Blanc, Jan Michalski.

O Prémio David Cohen, por seu lado, anunciado ao final do dia de terça-feira, distingue os 60 anos de carreira literária da escritora irlandesa Edna O`Brien, iniciada com "Raparigas da Província", em 1960, romance de estreia editado em Portugal pela Relógio d`Água. "Na Floresta" e "Pequenas Cadeiras Vermelhas" são outras obras da escritora com tradução portuguesa, publicadas pela editora Cavalo de Ferro, do grupo 2020.

Atribuído pela Fundação John S. Cohen, de apoio à educação, às artes e ao ambiente, o Prémio David Cohen distingue obras e percursos literários de autores de língua inglesa, originários do Reino Unido e da Irlanda.

Zeruya Shalev é, "a par de Amos Oz e David Grossman, uma das escritoras israelitas mais lidas no mundo", autora de cinco romances, como "Husband And Wife", "Remais of Love" e "Love Life" (nas edições inglesas), traduzidos em 27 línguas, segundo a editora portuguesa.

O Prémio Jan Michalski de Literatura vem juntar-se a outros galardões com os quais Shalev já foi distinguida, nomeadamente o Prémio Fémina Étranger, em França, Books of the Year in Translation, do jornal inglês The Independent, e o Prémio Jerusalém. Em 2017, foi condecorada pelo Governo francês com a distinção de Chevalier des Arts et des Letres.

O romance de Shalev traduzido em português, "Dor", tem como protagonista Iris, de 45 anos, casada e com dois filhos, que superou um atentado terrorista, de que foi vítima, e a perda do seu primeiro amor, Eitan, cuja perda quase a levou ao suicídio, e que conhece uma dor física, súbita, quando reencontra a paixão perdida.

Edna O`Brien, autora irlandesa que "moveu montanhas política e liricamente, através da sua escrita", como afirma a editora portuguesa, tem, no seu romance "Na Floresta", "um retrato de desolação e raiva, brilhantemente contado, verdadeiramente chocante", como escreveu o dramaturgo britânico Harold Pinter, Nobel da Literatura, citado pela editora original, quando da edição da obra, em 2002, pela Weidenfeld.

O romance parte de acontecimentos reais, relacionados com um triplo homicídio ocorrido na década de 1990, e "obriga a Irlanda a enfrentar o seu lado mais negro", segundo a crítica do jornal The Guardian.

Quanto a "Pequenas Cadeiras Vermelhas", que marcou o regresso de O`Brien à escrita em 2015 e ao seu universo de `suspense`, foi considerado pelo autor norte-americano Philip Roth "a obra-prima da grande Edna O`Brien", segundo a editora inglesa Faber.

Nascida em 1930, Edna O`Brian conquistou o Prémio Kigsley Amis com o seu primeiro livro, "The Country Girls"/"Raparigas da Província", publicado em 1960, descrito pela crítica como um dos romances-chave da literatura irlandesa contemporânea, editado em Portugal pela Relógio d`Água.

"A Pagan Place", "Zee & Co.", "Night", "The High Road", "Time and Tide" e "Wild Decembers" são alguns dos outros títulos da autora que já recebeu o Prémio Europeu de Literatura, o Prémio Los Angeles Times, o Prémio PEN e a Medalha Ulisses, da Universidade de Dublin, além do prémio nacional de literatura da Irlanda e o Prémio Nabokov, entre outras distinções.

Autora de "Watching Obama", celebração do ex-Presidente norte-americano, "homem notável" sobre o qual se sentiu "compelida a escrever", como afirmou, Edna O`Brian faz em "Girl", o seu mais recente romance, uma abordagem ao trauma vivido pelas raparigas raptadas na Nigéria, pelo grupo jihadista Boko Haram, em 2014.

Um "romance notável, excecional", escreveu o jornal The Guardian, no passado mês de setembro, quando da publicação de "Girl", pela Faber & Faber.