Escritores britânicos promovem digressão europeia contra o `Brexit`

26 Jun, 2019

Os quatro autores, que vão passar por Madrid, Milão, Berlim e Paris, revelaram na terça-feira os seus planos em Londres à imprensa estrangeira e expressaram desconforto com o "atual debate político" e com a saída do país da União Europeia, com a qual não concordam.

"Fazemos isso porque estamos preocupados, sentimo-nos envergonhados, angustiados com os recentes acontecimentos políticos no nosso país nos últimos três anos", disse Ken Follett, autor de "Os Pilares da Terra" e cujos livros foram traduzidos em mais de 37 idiomas.

Follet acrescentou que, com o "Brexit", o Reino Unido tem dado a "impressão" a outros países do continente europeu de que os britânicos "não gostam dos outros europeus e de que não querem fazer parte da Europa", um facto que embaraça os autores por várias razões, sublinhou.

"Primeiro, porque somos parte, herdeiros de uma tremendamente rica tradição da literatura europeia", disse Follet, citando como exemplo desses tesouros a peça "Don Quixote", do espanhol Miguel de Cervantes, assim como o italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa ou o francês Victor Hugo.

O escritor lembrou que mantém "um excelente relacionamento" com os editores que o traduzem e destacou a importância dos vínculos que possui com os leitores um pouco por todo o mundo.

"Nós valorizamos muito a troca de ideias, particularmente na literatura, (...) e valorizamos muito os milhões de leitores que temos nos países vizinhos europeus", acrescentou.

Na viagem pelas cidades europeias, os autores planeiam abordar o público em teatros, onde falarão sobre o seu trabalho e vão responder às perguntas da audiência, em sessões que preveem conversas com outros criadores.

A digressão começa em Itália em 17 de novembro, no Teatro Carcano, em Milão, de onde seguem para Madrid, onde no dia 19 têm agendada nova iniciativa.

O próximo destino será Berlim, a 23, e a 25 está previsto outro evento em Paris.

Lee Child, em videoconferência, corroborou a "vergonha" que diz sentir pela "imagem que o Reino Unido está a dar" ao resto da Europa.

O escritor observou que, com esta viagem, durante a qual espera encontrar outros escritores e leitores de outros países, pretende-se enviar "uma pequena mensagem: nem todos (os britânicos) acreditam em tudo o que está a ser dito".