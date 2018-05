Partilhar o artigo Escultor do coração gigante instalado em Fátima reclama 500 mil euros à Câmara de Ourém Imprimir o artigo Escultor do coração gigante instalado em Fátima reclama 500 mil euros à Câmara de Ourém Enviar por email o artigo Escultor do coração gigante instalado em Fátima reclama 500 mil euros à Câmara de Ourém Aumentar a fonte do artigo Escultor do coração gigante instalado em Fátima reclama 500 mil euros à Câmara de Ourém Diminuir a fonte do artigo Escultor do coração gigante instalado em Fátima reclama 500 mil euros à Câmara de Ourém Ouvir o artigo Escultor do coração gigante instalado em Fátima reclama 500 mil euros à Câmara de Ourém

Tópicos:

Centenário, Câa Ourém, Fonseca, Ourém,