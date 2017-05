Escultor Rui Chafes cria novas obras para exposição na Galeria Mendes em Paris

Lusa 12 Mai, 2017, 17:19 | Cultura

De acordo com a galeria de Philippe Mendes, português residente em Paris que se dedica à arte antiga e ofereceu um quadro da portuguesa Josefa d`Óbidos ao Museu do Louvre, foi dada "carta-branca" a Rui Chafes para dialogar com os mestres antigos.

"Com um olhar nas obras dos mestres franceses, italianos e portugueses do século XVI e XVII, o artista criou obras especialmente para esta exposição", segundo um comunicado do galerista enviado à agência Lusa.

Intitulada "Absences - Rui Chafes, dialogue avec les Maitres anciens", a exposição ficará patente naquela galeria até ao dia 30 de junho, e está inserida na programação da Lusoscopia, artistas portugueses em Paris em colaboração com o Instituto Camões em Paris.

Rui Chafes "inspira-­se na arte gótica e romântica para a sua abordagem artística, e essa relação ao passado, assimilado, conceptualizado e finalmente reapropriado, convenceu-­o a participar no projeto da Galeria Mendes", acrescenta o galerista.

Nascido em Lisboa, há 50 anos, onde atualmente vive, Rui Chafes foi galardoado em 2015 com o Prémio Pessoa, em 1995 representou Portugal, juntamente com José Pedro Croft e Pedro Cabrita Reis, na 46.ª Bienal de Arte de Veneza e, em 2004, na 26.ª Bienal de S. Paulo, com um projeto conjunto com Vera Mantero.

Fez o Curso de Escultura na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, entre 1984 e 1989, e, de 1990 a 1992, estudou na Kunstakademie Düsseldorf, com Gerhard Merz.

O seu trabalho tem sido exposto em Portugal e no estrangeiro, desde meados de 1980, em várias instituições, e há dois anos apresentou a exposição antológica "O peso do paraíso", no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.