Escultura de Koons vendida por 81 milhões de euros bate preço recorde para obra de um artista vivo

O leilão realizou-se na quarta-feira.

A peça do norte-americano, criada em 1986, é considerada um dos ícones da arte do século XX e supera o preço histórico alcançado há apenas seis meses pela pintura do britânico David Hockney "Retrato de um Artista (Piscina com Duas Figuras)", tendo sido vendida por 90 milhões de dólares em novembro.

Há apenas quatro esculturas de "Rabbit", feitas em aço inoxidável, mas esta é a única que ainda permanece em mãos privadas, uma vez que as restantes pertencem a museus de Los Angeles, Chicago, nos Estados Unidos, e do Qatar.