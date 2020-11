Espaços culturais antecipam sessões devido a medidas de contenção da pandemia

Por causa das novas medidas de contenção da pandemia, os espaços culturais antecipam as sessões, porque não podem estar abertos após as 10h30 da noite. É o caso do Teatro Carlos Alberto, no Porto que estreou a peça " Língua". Os espetadores dizem que e tudo uma questão de hábito.