Espanhol Basilio Losada Castro vence prémio Eduardo Lourenço 2018

Lusa04 Mai, 2018, 17:47 | Cultura

O anúncio foi feito no final da reunião do júri que hoje esteve reunido na sede do Centro de Estudos Ibéricos (CEI), naquela cidade.

Segundo o vereador com o pelouro da cultura na Câmara Municipal da Guarda, Victor Amaral, o júri, na análise que fez das sete candidaturas, "foi unânime em coincidir na escolha" do premiado "pelo trabalho notável" que tem "sob o ponto de vista cultural e intelectual na aproximação da ibéria à Europa".

Instituído em 2004 pelo CEI, com sede na Guarda, o prémio destina-se a galardoar personalidades ou instituições com "intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas".