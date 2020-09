Espetáculo "A Quiet Moment" inaugura 28.ª Quinzena de Dança de Almada

Criado para a Companhia de Dança de Almada, o espetáculo terá lugar às 21:30, com nova exibição no dia seguinte, na sala principal do Teatro Municipal Joaquim Benite, abrindo uma edição que conta, ainda, com quatro espetáculos de companhias convidadas, um `workshop` vivencial, três mesas-redondas, quatro programas da plataforma, três sessões de vídeo-dança e várias outras atividades, incluindo um percurso pelas ruas da cidade velha.

"No ano em que comemora 30 anos, a Companhia de Dança de Almada (CDA) procurou ultrapassar as dificuldades da época e manter a organização da 28.ª Quinzena de Dança de Almada, empenhando-se em corresponder às expectativas do público, continuar a surpreender com novos espetáculos e eventos, alguns em novos formatos, criando ou mantendo as indispensáveis condições de segurança para participantes e assistência", explicou a organização em comunicado enviado à agência Lusa.

Entre outros destaques do festival, a companhia espanhola UNAiUNA apresenta "Ballroom + Yo Solo Quería Bailar", de Laura Literas e Marina Fullana, no Auditório Municipal Fernando Lopes-Graça (03 de outubro, 21:30), o mesmo palco onde, uma semana antes (26 setembro, 21:30), a companhia portuguesa Ordem do O apresenta "Alento", de Pedro Ramos.

Aproveitando a presença da companhia de Barcelona a cidade, a Companhia de Dança de Almada promove, nas suas instalações, uma Residência Artística, com as criadoras Laura Literas e Marina Fullana, de 28 de setembro a 03 de outubro, com vista à criação de um novo trabalho.

Ainda em 26 de setembro, às 16:00, o jardim do Museu da Cidade recebe, ao ar livre, o espetáculo infantil "Do pé para a mão", criado e interpretado por Ângela Ribeiro e Susana Rosendo, da EmabalArte.

Também ao ar livre, mas para "todos os interessados (dançarinos e não dançarinos) em descobrir novas perspetivas na sua relação com o espaço envolvente", terá lugar o `workshop` performativo "Sensorial Walking", conduzido por Rui Filipe Antunes, no âmbito do projeto "Technologically Expanded Performance", que percorrerá as ruas de Almada, a partir das 15:00, entre a Casa da Cerca e o Fórum Municipal Romeu Correia.

A QDA apesenta, também, uma plataforma coreográfica internacional com quatro programas, a decorrer entre 09 e 11 de outubro, que contará com representantes de 10 países (Alemanha, Bielorrússia, Bélgica, França, Espanha, Israel, Equador, Holanda, Suíça e Portugal) em três locais distintos da cidade: no Auditório Municipal Fernando Lopes-Graça, na Sala Experimental do Teatro Municipal Joaquim Benite e no Auditório Osvaldo Azinheira da Academia Almadense.

Este ano conta, ainda, com a habitual mostra de vídeo-dança, que apresenta 25 filmes de vários realizadores e coreógrafos no Goethe Institute - Instituto Alemão (01 de outubro), em Lisboa, e na Academia Almadense (02 e 09 de outubro), além de mesas-redondas com convidados que irão debater temas pertinentes aos profissionais da dança no âmbito dos projetos europeus Up2DANCE e CLASH.

Destaque, ainda, para a exibição da longa-metragem espanhola "Danzantes", do realizador Juan Vicente Chuliá, com direção artística de Cristina Masson, no Auditório Fernando Lopes-Graça e uma sessão sobre criações para o ecrã realizadas em período de confinamento, "Dança na tela: criação em confinamento", que terá lugar em 08 de outubro (18:00), na Academia Almadense, com entrada grátis sujeita a reserva prévia.