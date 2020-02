Espetáculo baseado em conto de Clarice Lispector apresentado em Coimbra

"O espetáculo transpõe para cena, num formato intimista que cruza a poética do absurdo e do mistério, o conto da escritora brasileira, publicado em 1974", segundo um comunicado do Teatro da Cerca de São Bernardo (TCSB), espaço cultural gerido pela companhia A Escola da Noite, que acolherá nos dois dias, sempre às 21:30, a primeira produção do Makina de Cena.

Citada no comunicado, Carolina Santos, afirma que o texto "assume novo significado neste mundo que, para além de eletrónico, se viciou no virtual e no digital, e onde ser já não pertence exclusivamente ao domínio do real e material".

Na obra "O Relatório da Coisa", de Clarice Lispector, brasileira de origem ucraniana, "uma das barreiras a serem vencidas para chegar ao que é, consiste na desvalorização da palavra e em anteceder a nomeação".

"Assim como o relógio não dá conta do significado do tempo, a palavra poderá ser ineficaz na sua capacidade de significar", adianta Carolina Santos, natural de Coimbra, que fundou em Loulé o projeto Makina de Cena.

Arquiteta formada pela Universidade de Coimbra, Carolina Santos concluiu também, em Paris, o curso de teatro da École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq.

Nascida na Ucrânia, como Chaya Pinkhasovna Lispector, mas naturalizada brasileira, Clarice Lispector publicou romances, contos e ensaios, sendo considerada a mais importante escritora judia desde Franz Kafka (1883-1924).

O espetáculo "O Relatório da Coisa", estreado em Loulé, em 2019, conta com a colaboração de Marco Martins e Ana Karina.

Os bilhetes custam entre seis e 10 euros e podem ser comprados antecipadamente ou reservados pelos contactos do TCSB.