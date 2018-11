Espetáculo inédito celebra 25 anos da Casa Fernando Pessoa e fecha Dias do Desassossego

Lusa29 Nov, 2018, 18:31 | Cultura

O programa da iniciativa Dias do Desassossego`18, que começou em Lisboa, no dia 16 de novembro, data de nascimento de José Saramago, chega ao fim no dia 30, a assinalar 83 anos da morte de Fernando Pessoa e o aniversário da casa que recebeu o nome do poeta.

Para marcar as efemérides, a Casa Fernando Pessoa vai apresentar um espetáculo inédito, "criado especialmente para a ocasião" pelo ator e encenador Miguel Loureiro, intitulado "Inventar os seus amigos".

Trata-se de uma leitura encenada, que reúne em palco Fernando Pessoa e os heterónimos Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis, para percorrerem a heteronímia e os escritos esotéricos.

"Os cinco recolhem-se no palco e percorrem a heteroni´mia e os escritos esote´ricos. Este trabalho intimista desenha um percurso antolo´gico", que marca também os 130 anos do nascimento do autor, que se assinalaram em junho, segundo a programação.

O espetáculo conta com a participação de Adriana Aboim, Álvaro Correia e Gonçalo Ferreira de Almeida, tem música de Inês Laginha, ao piano, e o desenho de luz fica a cargo de Daniel Worm.

O espetáculo, que se repete no sábado, tem um custo de oito euros.

Ainda no âmbito do programa de encerramento dos Dias do Desassossego, estão previstas visitas guiadas à Casa Fernando Pessoa, com interpretação em língua gestual.

Estas visitas, de entrada livre, "permitem desvendar as memórias e as histórias guardadas nos diferentes espaços e objetos" da Casa Fernando Pessoa, situada no n.º 16 da rua Coelho da Rocha, onde Fernando Pessoa passou os últimos quinze anos da sua vida.

"Dias do Desassossego" é uma iniciativa conjunta da Casa Fernando Pessoa e da Fundação José Saramago.