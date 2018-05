Espetáculo promove criação artística e Rede de Castelos e Muralhas do Mondego

Lusa15 Mai, 2018, 18:20 | Cultura

Promovido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra, no âmbito do programa Coimbra Região de Cultura, o espetáculo resulta, antes de mais, da preocupação de "não dissociar a criação artística e cultural da promoção do território", disse hoje, em Coimbra, durante uma sessão de apresentação do projeto, Luís Matias, presidente da direção da Rede de Castelos e Muralhas do Mondego e também presidente da Câmara Municipal de Penela.

A Rede de Castelos e Muralhas do Mondego integra os municípios de Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Lousã, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Penela e Soure, do distrito de Coimbra, e que também fazem parte da CIM Região de Coimbra, e de Ansião e Pombal (distrito de Leiria).

O património cultural é, sobretudo depois dos incêndios de 2017, que penalizaram fortemente o património natural, um dos principais cartazes turísticos da região, sustentou Luís Matias, sublinhando que com esta iniciativa também se demonstra, simultaneamente, que este é "um território de gente com muito talento e muita criatividade".

Este espetáculo resulta do "trabalho de mobilização e de articulação" de vários e "muito diferentes agentes culturais", destacou a vereadora da Câmara de Coimbra Carina Gomes, referindo que a iniciativa se integra no projeto Coimbra Região de Cultura.

Com direção artística de André Varandas, `O Enredo` é uma "criação artística à volta da figura do alvazil (ou duque) Sesnando Davides, forte personagem que marcou a paz e coexistência de vários povos e crenças nas margens do Mondego", cuja trama se desenrola "contemplando o Mondego enquanto testemunha do que, no final da cultura moçárabe, mais relevante aconteceu nesse território".

Fruto da criação de um coletivo artístico performativo, no qual estão representados dez artistas correspondentes a cada um dos dez municípios da Rede de Castelos e Muralhas do Mondego, `O Enredo` estreia no sábado, às 21:30, no Pátio da Inquisição, na Baixa histórica de Coimbra, seguindo depois em digressão, por toda a Rede, que termina, em 22 de setembro, na Figueira da Foz.

O espetáculo será entretanto apresentado nos castelo de Penela e de Montemor-o-Velho (em 01 e 16 de junho, respetivamente), no Alto do Calvário, em Miranda do Corvo (30 de junho), nos castelos de Soure, da Lousã e de Pombal, em Santiago da Guarda (Ansião) e no Museu PO.RO.S (Portugal Romano em Sicó), em Condeixa-a-Nova.