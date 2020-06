Espetáculos de volta com casa cheia e primeiro-ministro na plateia

Depois de mais de dois meses, de palcos e plateias vazias, a noite foi de reencontro, no Campo Pequeno, em Lisboa. O humorista Bruno Nogueira encheu a sala, com o espetáculo "Deixem o Pimba em Paz". Duas mil pessoas assistiram de máscara, incluindo o primeiro-ministro, naquele que foi o primeiro grande espetáculo em sala, desde o início da pandemia.