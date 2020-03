Estado de Emergência. Cidades portuguesas encontram-se desertas

O isolamento social pedido pelas autoridade de saúde começa a ter efeitos nas principais cidades do país. Em Lisboa e no Porto há já lojas, restaurantes e bares fechados. As nossas cidades estão por estes dias a meio gás, quase desertas, mas mesmo assim há quem não cumpra as recomendações.