Estado Emergência. Partidos reagem às medidas apresentadas pelo Governo

Reagindo a estas medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro, o Bloco de Esquerda exige que o governo impeça os despedimentos. O PCP diz que as medidas de apoio às empresas são limitadas. O PAN também pede mais proteção para as empresas e para os idosos. O PSD prefere não comentar para já as soluções de emergência adotadas pelo executivo.