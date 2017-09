Estado exerce direito de opção e compra quadros de Vieira da Silva por 5,6 ME

Lusa07 Set, 2017, 14:55 | Cultura

"O Estado exerce assim o direito de opção de compra, previsto no protocolo celebrado entre o Estado Português, a Fundação Arpad Szènes - Vieira da Silva e os herdeiros do colecionador Jorge de Brito, em 09 de agosto de 2011, decisão que vem assegurar a manutenção no país e fruição pública das obras de uma das mais consagradas artistas nacionais", lê-se no comunicado distribuído no final da reunião do Governo.

Numa audição parlamentar, realizada no passado mês de março, o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, garantiu que o Estado estava "decidido a exercer o poder de compra sobre o acervo de Vieira da Silva", adiantando então que a negociação decorria entre o Ministério das Finanças e os herdeiros do colecionador Jorge de Brito, proprietários das obras.

As seis pinturas em causa - "Novembre" (1958), "La Mer" (1961), "Au fur et à mesure" (1965), "L`Esplanade" (1967), "New Amsterdam I" e "New Amsterdam II" (1970) - estão expostas em conjunto, no Museu Arpad Szènes - Vieira da Silva, em Lisboa.