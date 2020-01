Estado fica com coleção de arte do ex BPN, cerca de duzentas obras

Há 94 obras de arte que pertencem ao Estado mas ninguém sabe do paradeiro. O Ministério da Cultura vai entregar o caso à Procuradoria-Geral da República. Numa altura em que o Estado português adquiriu mais 200 obras de arte, do ex-BPN. São originais de Vieira da Silva, Paula Rego e Júlio Pomar