Estão disponíveis duas linhas de apoio social no setor da Cultura

A jornalista Marta Pacheco falou com uma das muitas companhias de teatro que tencionam recorrer a esta ajuda do Estado.



As empresas artísticas e os espaços culturais podem recorrer, a partir de hoje, às linhas de apoio social, perante as severas perdas de receitas, neste contexto de pandemia.