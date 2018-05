Este ano não há Nobel da Literatura para ninguém

04 Mai, 2018, 08:54 / atualizado em 04 Mai, 2018, 08:55 | Cultura

Nas palavras de Anders Olsson, presidente interino do júri, "consideramos necessário investir tempo em restabelecer a confiança do público na Academia, antes que possa ser anunciado o próximo laureado pelo prémio".



É a primeira vez desde o triénio 1940-1943 que o Nobel é suspenso. Na altura, a suspensão deveu-se ao ponderoso motivo que era a Segunda Guerra Mundial. Hoje deve-se às acusações de assédio e abuso sexual contra um dos membros da Academia, mas sobretudo à suspeita de que os seus pares terão encoberto essas acusações.



Tudo foi desencadeado pela alegação de que o marido de Katarina Frostenson - ela membro da Academia - terá assediado e abusado sexualmente de trabalhadoras da Academia, de mulheres e filhas de membros da Academia e até da princesa real sueca, e isto sistematicamente ao longo de vários anos.



Perante a fomra como a Academia reagiu às acusações, vários dos seus membros demitiram-se em sinal de protesto. Com as demissões, deixou de haver quorum para a admissão de novos membros.



A Fundação Nobel manifestou o seu acordo com a decisão do júri, colocando em perspectiva a atribuição em 2019 de um Nobel da Literatura referente também ao ano de 2018.