Este fim-de-semana, em Abrantes, pode ver teatro dentro de um guarda-fatos

Foto: Amarelo Silvestre

Ir ao teatro e, de repente, dar por si no interior de um guarda fato. É uma das iniciativas da companhia Amarelo Silvestre integrada no Manobras - o festival internacional de marionetas e formas animadas.



''Guardar segredo'' é a peça que pode assistir dentro do guarda-fatos, uma pessoa de cada vez. Este sábado é no jardim de Abrantes. No próximo fim-semana, o teatro dentro de um guarda-fatos repete em Tomar.