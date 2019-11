Estreia de "Religião e Moral" encerra hoje Festival Temps D´Images

No espaço do Centro de Artes de Lisboa/Primeiros Sintomas, a estreia de "Religião e Moral", hoje, às 21:30, está inserida no ciclo "Pessoal é Político", da dupla de criadores Maria Gil e Miguel Bonneville.

"Religião e Moral" inspira a construção dramatúrgica deste espetáculo, no qual os artistas revisitam "as idas à catequese, experiências místicas da infância, o reportório do coro da missa de sábado à tarde, e a prática budista, confrontando memórias pessoais com o conceito de anomia social desenvolvido por Émile Durkheim, que aponta a perda de identidade nas sociedades atuais como um fenómeno consequente da diminuição do impacto religioso nas nossas vidas", segundo a sinopse do espetáculo.

A festa de encerramento decorrerá com o concerto e vídeo pela banda O Bom, o Mau e o Azevedo, coletivo com forte inspiração no cinema, no domingo, às 21:30 no Musicbox Lisboa.

O festival terá ainda a iniciativa Loops.Lisboa, uma programação complementar criada por Irit Batsry e Alisson Avila, que estende o certame no tempo para abordar o `loop`, uma forma de cinema.

Desta vez, decorrerá com uma instalação de Bruce Nauman e um filme de Marcel Duchamp, no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, que poderão ser vistos de 12 de dezembro a 01 de março.

A 17.ª edição do Festival Temps d`Images iniciou-se em 01 de novembro, com a estreia da `performance` "Home is where your heart is", de Vasco Mendonça.

Ao longo de um mês, o certame apresentou 20 espetáculos, nove em estreia absoluta, e deu carta-branca a Paulo Furtado para celebrar a cinematografia nacional do século XXI.

O evento envolveu nesta edição 15 espaços culturais da capital para acolher os espetáculos de dança, teatro, vídeo, música, documentário, filme e performance deste festival fundado por António Câmara Manuel.

Alexandre Pieroni Calado e João Ferro Martins, Carlota Lagido, Rita Barbosa, Né Barros e João Martinho Moura, Sara Vaz & Marco Balesteros, Julián Pacomio & Ángela Millano, Frederico Barata, Francisca Manuel com Eduardo Breda, e Adaline Anobile são alguns dos artistas que marcam presença na edição deste ano do evento.