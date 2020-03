Estreia nacional de "Surrogate Cities" para mostrar os sons das cidades modernas

A obra do compositor alemão teve honras de estreia, este sábado, em Portugal, com o concerto "Cidade Utópica", na Casa da Música, 26 anos depois da primeira apresentação.





"Surrogate Cities" dá-nos a ouvir os sons das cidades modernas mergulhadas nos desafios do dia a dia.



A Orquestra Sinfónica do Porto esteve em ação num concerto que teve como maestro Peter Rundel.



A Casa da Música descreve "Surrogate Cities" como "uma obra com um amplo espetro artístico que não encaixa em gavetas ou rótulos simples", algo que partilha com o autor, tendo como tema "a cidade, com as suas complexidades, as pessoas e os edifícios, as histórias e os ruídos".



A jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues esteve atenta a esta estreia nacional.