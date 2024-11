Estreia-se nova versão de "A Nossa Aldeia"

A opereta foi escrita por Egas Moniz, em 1920, para ser apresentada na casa de família do médico e neurocirurgião, em Avanca, no distrito de Aveiro. Deste vez, a aldeia do prémio Nobel da Medicina vai estar no palco do Cine-Teatro de Estarreja.

Foi com a leucotomia pré-frontal que Egas Moniz recebeu o Prémio Nobel da Medicina, em 1949. Este ano, celebram-me os 75 anos da atribuição do prémio.



Esta sexta-feira assinala-se ainda os 150 anos do nascimento de Egas Moniz: médico, professor, investigador e escritor.



Escreveu, até, uma opereta: "A Minha Aldeia" que estreia, às 21h30, no Cine-Teatro de Estarreja.