Estudantes da UNTL vencem VII Prémio de Língua Portuguesa em Díli

Inocência Merelis do Rosário Osório, estudante do quarto ano do Departamento de Língua Portuguesa da Faculdade de Educação da UNTL, foi a primeira classificada, com o conto "Builai no mar azul", informou a Fundação Oriente em comunicado.

O segundo classificado foi Gerson Armindo da Silva Leite Araújo, estudante do quinto ano da Faculdade de Direito da UNTL, com o texto "Henrique no país de outro mundo".

O Prémio de Língua Portuguesa é um concurso anual de escrita em língua portuguesa destinado a estudantes timorenses, entre os 18 e os 24 anos de idade. Desde que foi lançado, em 2013, o prémio permitiu a 15 jovens estudantes timorenses viajar até universidades em Macau e em Portugal.

Na edição deste ano, o `mote` para o concurso foi o excerto "O Infante" daquela obra: "E viu-se a terra inteira, de repente, surgir, redonda, do azul profundo".

Os dois vencedores vão frequentar cursos de verão de Língua e Cultura Portuguesas numa universidade em Portugal, com a duração de um mês e todas as despesas pagas. Os três outros candidatos, que ficaram nos lugares seguintes, vão receber cursos de português, a realizar na Delegação da Fundação Oriente em Díli.

As datas dos cursos estão ainda condicionadas à evolução da situação da pandemia da covid-19.

A iniciativa contou com o apoio de vários parceiros, incluindo a Embaixada de Portugal em Díli, o Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, o Banco Nacional Ultramarino (BNU) e o Centro de Língua Portuguesa da UNTL, indicou a Fundação Oriente.

Tradicionalmente, os prémios são entregues no Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), em 05 de maio, condicionado este ano pela pandemia da covid-19.