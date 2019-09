EUA. Lançada linha de bonecas sem género

RTP25 Set, 2019, 17:23 / atualizado em 25 Set, 2019, 17:24 | Cultura

A nova linha foi batizada “Creatable World” e é composta por seis modelos de bonecas sem identidade sexual atribuída. Cada uma destas é personalizável, permitindo às crianças fazerem as suas próprias escolhas, sem ter em conta as normas de género.







Desde calças a saias, cabelo curto ou comprido, saltos altos ou sapatos, o que não falta são opções. Segundo a vice-presidente da Matell Fashion Doll Design, Kim Culmone, “esta linha permite a todas as crianças exprimirem-se livremente”.





"Os brinquedos são um reflexo da nossa cultura e, quando o mundo celebra o impacto positivo da inclusão, sentimos que chegou a hora de criar uma linha de bonecas sem estereótipos nem regras", disse Culmone.







Diversificação nas bonecas não é inédita

Desde há alguns anos, a Mattel tem vindo a diversificar os modelos da sua famosa boneca Barbie, após propor durante anos uma mulher elegante, branca e loira.







Em 2016, a marca americana lançou três novas versões da Barbie, “alta, curvilínea e pequena”, e numa variedade de tons de pele, estilos de penteados e roupas.





Graças a esta iniciativa, as vendas da Barbie estão em constante progressão há sete trimestres consecutivos, ao contrário do que acontece com muitos dos outros produtos da marca, devido à concorrência e ao domínio dos ecrãs.







"Ao fazer pesquisas, percebemos que as crianças não queriam que os seus brinquedos fossem ditados por normas de género", concluiu.As bonecas desta linha também existem em diferentes tons de pele.A questão da inclusão ultrapassa as fronteiras dos Estados Unidos. Vários distribuidores de brinquedos assinaram esta terça-feira, em Paris, uma “carta pela representação mista dos brinquedos”, lutando contra os estereótipos de género na indústria.