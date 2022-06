"Euforia" e "Homem-Aranha" são os grandes vencedores dos MTV Awards

"Euforia", uma produção juvenil da HBO, venceu quatro prémios: Melhor Série, Melhor Interpretação para Série, Melhor Luta e "Melhor Duo". Já "Homem-Aranha: Sem volta a casa" levou para casa dois galardões: Melhor Filme e Melhor Interpretação para Filme.

Apesar de não estarem presentes, os atores Tom Holland e Zendaya, um casal na vida real, foram dois dos premiados na cerimónia que decorreu na noite de domingo, em Los Angeles, Estados Unidos, com a apresentação da atriz Vanessa Hudgens. A Holland foi atribuído o prémio de Melhor Interpretação em Filme e a Zendaya o de Melhor Interpretação em Série, pelos filmes "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" e "Euforia", respetivamente.

Concedidos por votação do público, os troféus - que não fazem distinção de género - tendem a ir para produções `mainstream`, que têm uma base de fãs ativos nas redes sociais e que são, por sua vez, incentivados a votar várias vezes nos nomeados favoritos. Por isso, era esperado que "Homem-Aranha: Sem volta a casa" fosse um dos vencedores da noite.

O filme de Jon Watts é o terceiro maior sucesso de bilheteira na história dos Estados Unidos, tendo arrecadado cerca de 1,9 mil milhões de dólares (cerca de 1,7 mil milhões de euros) nas bilheteiras internacionais.

Esta noite, também a cantora e atriz Jennifer Lopez foi galardoada, vencendo o Prémio de Melhor Canção, com o tema "On my way" (do filme "Fica comigo"), além do Prémio Geração, em homenagem à longa carreira na área da música, do cinema e da televisão.

O britânico Daniel Radcliffe, conhecido por interpretar o protagonista na saga Harry Potter, foi quem venceu este ano o prémio de Melhor Vilão, com o filme "Cidade Perdida". Por outro lado, à atriz Scarlett Johansson foi atribuído o prémio de Melhor Herói pela participação em "Viúva Negra".