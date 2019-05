Eurípides e Camilo na abertura do 20.º Festival Anual de Teatro Académico de Lisboa

Lusa02 Mai, 2019, 07:22 | Cultura

"Medeia", a partir da tradução de Maria Helena da Rocha Pereira, pela Associação Cultural Thíasos, da Universidade de Coimbra, subirá ao palco do Auditório Orlando Ribeiro, às 18h00, enquanto, às 21h30, o Cénico de Direito apresentará, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o espetáculo que parte da obra de Camilo Castelo Branco, com adaptação de Pedro Wilson e Maria Antónia Silva.

As duas peças estão integradas na competição do festival que este ano homenageia a criadora do certame, Isabel Maçana Bruxo.

Em 1996, a então diretora do Gabinete de Atividades Culturais da Universidade de Lisboa organizou um ciclo de Teatro Universitário, intitulado "UL (Universidade de Lisboa) em cena", iniciativa que viria a dar origem ao FATAL, que, segundo a organização, contou com "o incentivo indiscutível" do então reitor da Universidade de Lisboa José Barata-Moura.

Na sexta-feira, às 16h00, o `performer` Tomás Gomes, da Universidade de Évora, abrirá a rubrica "Mais FATAL", com "Ritmo eu", às 16h00, no auditório da Cantina Velha.

Integrado na rubrica que pretende ser um "espaço de expressão plural e de promoção do teatro universitário para todos", o trabalho de Tomás Gomes baseia-se em "Ritmo 0", um dos espetáculos do ciclo "Ritmos" que Marina Abramovic apresentou durante os anos 1970 e que, segundo especialistas, foi um dos mais radicais da criadora nascida em Belgrado, em 1946.

Das 20 peças que preenchem a programação desta edição do FATAL, 16 fazem parte da rubrica "Em competição", que termina no dia 12, o último do certame, com a apresentação de "Stabat Mater", de Antonio Tarantino, no auditório Carlos Paredes, às 18h00

Nos grupos de teatro universitário "Em Competição" contam-se, da UL, o Cénico de Direito, o Grupo de Teatro de Letras (GTL) e o ARTEC, também de Letras, o Fc-Acto, Grupo de Teatro da Faculdade de Ciências, o Tubo de Ensaios, da Faculdade de Farmácia, o Ultimacto, da Faculdade de Psicologia e Instituto de Educação, e o Grupo de Teatro do Instituto Superior Técnico.

A estes juntam-se o Grupo de Teatro da Nova, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e Novo Núcleo Teatro, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, também da Universidade Nova de Lisboa, o Noster, Grupo de Teatro da Universidade Católica, o Grupo de Artes Performativas da Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa, e o mISCuTEm, do ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa.

Estão também em competição propostas do Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra (TEUC), do Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra (CITAC) e da Associação Cultural Thíasos, também da Universidade de Coimbra, assim como do Teatro Universitário do Porto (TUP).

Em paralelo ao certame, que volta a contemplar a rubrica "Outras Cenas", com seis iniciativas a decorrer em vários espaços da UL, haverá também um ciclo de tertúlias sobre a atualidade do teatro universitário em Portugal.

A 20.ª edição do FATAL - cujo programa está disponível em fatal.ulisboa.pt - é marcada pelo alargamento a diferentes equipamentos da cidade de Lisboa, entre os quais os auditórios Carlos Paredes, em Benfica, a Biblioteca Orlando Ribeiro, no Lumiar, e a Biblioteca de Marvila.