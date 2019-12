Europa vai responder unida às taxas de Trump contra produtos franceses

A União Europeia vai agir em conjunto contra as taxas impostas pelos Estados Unidos a produtos franceses.



A reação europeia às taxas anunciadas pelos Estados Unidos para produtos franceses, não demorou 24 horas.



O governo francês já justificou o imposto de 3% que pretende aplicar aos lucros obtidos por empresas digitais acima dos 25 milhões de euros em França e de 750 milhões de euros em todo o mundo.



Trump avançou também com o fim de isenções tarifárias sobre o aço importado do Brasil e da Argentina, alegando que estes países desvalorizaram as moedas.