Eurovisão em Israel? Não reserve já a viagem

RTP23 Mai, 2018, 13:01 | Cultura

A politização do concurso é um dos receios da organização. Israel venceu a Eurofestival no passado dia 12, em Lisboa e, como tal, ficou com a responsabilidade de organizar o festival no próximo ano.



Na altura, a cantora Netta e o primeiro ministro Benjamin Netanyahu apontaram de imediato Jerusalém como a cidade anfitriã em 2019.





No entanto, a UER assume agora os receios de organizar o evento numa região onde a instabilidade cresceu novamente.





Num post colocado no Facebook, a organização pede para que os fãs "não reservam para já os voos". E promete mais informações para breve sobre "onde e quando" o festival irá acontecer.